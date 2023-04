Medio Oriente: due militari israeliani feriti negli scontri a Nablus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due militari israeliani, dei quali un ufficiale delle Forze di difesa (Idf), sono rimasti feriti negli scontri di questa mattina a Nablus, in cisgiordania, durante le operazioni di ricerca di sospetti terroristi, iniziate questa notte. Lo ha riferito il quotidiano israeliano “The Times of Israel”, secondo il quale, dopo l’arresto di un palestinese, uomini armati hanno aperto il fuoco contro le Idf colpendo due veicoli militari che si stavano allontanando dalla città al termine delle operazioni. Nella notte, altri tre palestinesi ricercati sono stati arrestati in diverse zone della Cisgiordania. I quattro sono stati presi in custodia dai servizi di sicurezza interna israeliani (Shin Bet) per essere sottoposti a interrogatori. Ancora ricercato, invece, il sospetto autore dell’attentato di venerdì nella valle del Giordano, nel quale sono morte due sorelle di 15 e 20 anni, di nazionalità israeliana e britannica. Il veicolo apparentemente usato dall’attentatore è stato trovato ieri a Nablus dall’Autorità nazionale palestinese (Anp). (Res)