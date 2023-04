Polizia: Congedo (Fd'I), commosso ringraziamento per quel che fa ogni giorno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi ricorre il centosettantunesimo anniversario della nascita della Polizia di Stato. Un corpo che ha fatto della difesa dello Stato, della sicurezza dei suoi cittadini e del sacrificio quotidiano per contrastare mafia e criminalità i suoi pilastri valoriali. Sono orgoglioso degli uomini e donne in divisa che incessantemente operano per il bene della Nazione. A loro il mio più commosso ringraziamento". Lo dice in una nota Saverio Congedo, deputato di Fratelli d'Italia e capogruppo in commissione Finanze alla Camera. (Com)