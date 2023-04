Georgia: manifestazione a Tbilisi per chiedere “riforme verso l’adesione Ue”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Migliaia di manifestanti si sono radunati nella capitale georgiana Tbilisi per chiedere al governo di “mantenere il Paese sulla strada dell'adesione all'Ue”. Secondo quanto riferisce la stampa locale, ieri sera i manifestanti si sono riuniti davanti al Parlamento e hanno esortato il governo ad attuare le riforme necessarie per l'integrazione europea. La manifestazione è stata organizzata dal Movimento nazionale unito (Unm), il principale partito di opposizione fondato dall'ex presidente Mikheil Saakashvili, attualmente in carcere con una condanna di sei anni per abuso di potere. Gli esponenti della forza politica sono intervenuti nel corso della manifestazione accusando il governo di “regredire alla democrazia” e di agire sotto l'influenza della Russia.(Rum)