Nord Macedonia: presidente Osce Osmani in visita nel Caucaso meridionale

- Il presidente dell'Osce e ministro degli Esteri macedone, Bujar Osmani, è in visita da oggi nel Caucaso meridionale. Osmani inizierà la sua visita di quattro giorni dalla Georgia, per poi andare in Azerbaigian e Armenia. Lo riporta l'agenzia di stampa "Mia". Nella giornata di oggi sono previsti incontri con i massimi rappresentanti governativi di Tbilisi, la presidente Salomé Zourabichvili e il primo ministro Irakli Garibashvili. (Seb)