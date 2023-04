Ucraina: fedeli del Patriarcato Mosca protestano contro passaggio sotto Kiev della Cattedrale Aleksandr Nevskij

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I parrocchiani della Chiesa ortodossa ucraina del Patriarcato di Mosca hanno avviato una protesta contro il passaggio alla Chiesa ortodossa dell'Ucraina del Patriarcato di Kiev della Cattedrale di Aleksandr Nevskij nella città di Kamianets-Podilskyi, nella regione di Khmelnytskyi. Lo ha riferito l'emittente "Suspilne", secondo cui la polizia è in servizio vicino alla chiesa. Circa 200 parrocchiani della Chiesa ortodossa ucraina del Patriarcato di Mosca stanno all'ingresso della chiesa con la bandiera ucraina, cantano preghiere, girano intorno alla Cattedrale con la processione e non lasciano entrare i residenti locali che richiedono il passaggio della Cattedrale di Aleksandr Nevskij alla Chiesa ortodossa ucraina. Sempre secondo l'emittente, si sono verificati in alcuni momenti dei piccoli tafferugli.(Kiu)