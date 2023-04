Corea del Sud: possibili intercettazioni da intelligence Usa, Seul potrà chiedere "misure appropriate"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corea del Sud potrebbe chiedere agli Stati Uniti "misure appropriate" nel caso in cui si certificasse l'autenticità delle indiscrezioni stampa secondo cui l'intelligence Usa avrebbe intercettato conversazioni dell'ufficio presidenziale. Lo fa sapere la presidenza sudcoreana all'indomani delle rivelazioni della "Washington Post" e del "New York Times" che hanno parlato di azioni effettuate a inizio marzo per verificare l'intenzione di Seul a disporre o meno l'invio di armi all'Ucraina. "Una volta che i due Paesi avranno esaminato la situazione, se necessario, abbiamo in animo di chiedere agli Stati Uniti misure appropriate", ha spiegato un funzionario presidenziale citato da "Yonhap". Una procedura che si svilupperà "sulla base del rapporto di fiducia tra i due alleati", sottolinea la fonte ricordando che il governo Usa sta portando avanti le opportune verifiche per accertare la veridicità delle indiscrezioni stampa. (Git)