Spagna: Podemos "preoccupato" che ministra Diaz non mostri "impegno fermo e chiaro" per unità

- Unidas Podemos, partner di minoranza del governo spagnolo di Pedro Sanchez, è "preoccupato" dal fatto che la ministra del Lavoro, Yolanda Diaz, non mostri un "impegno fermo e chiaro" per l'unità tra Sumar e la sua formazione. Lo ha detto la ministra dell'Uguaglianza e numero due del partito viola, Irene Montero, in un'intervista a "Tve" spiegando che questa preoccupazione è radicata in "molte voci" provenienti dai media progressisti o da ambienti del Partito socialista operaio spagnolo (Psoe) che potrebbero spingere Diaz a non sottoscrivere un accordo di coalizione per le prossime elezioni politiche. A questo proposito, Montero ha riconosciuto che non ci sono "nuovi sviluppi" nei contatti con l'entourage della ministra del Lavoro, nonostante Podemos continui a credere che l'opzione migliore in questo sia un accordo di coalizione per poter governare "con più forza e per promuovere avanzamenti nei diritti". Secondo Montero, la soluzione è molto "semplice" e consiste in un accordo per tenere primarie aperte in una futura lista di unità che garantisca l'elezione delle "migliori squadre attraverso una procedura democratica e partecipativa". (Spm)