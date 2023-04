Nucleare: Grillo, dipendenza dalla Russia pericolosissima perché poco nota

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Passiamo all’atomo perché così facciamo a meno del gas di Putin". Sbagliatissimo. L'industria nucleare russa ha una dominanza enorme sul mercato e non ha ricevuto alcuna sanzione. Si tratta di una dipendenza pericolosissima proprio perché poco nota. Lo scrive sul suo profilo Twitter il fondatore e garante del Movimento cinque stelle, Beppe Grillo, rimandando a un articolo a firma di Marco Bella e Torquato Cardilli e pubblicato oggi sul suo blog, nel quale si sottolinea che "la Russia non solo è il primo esportatore mondiale di gas, il secondo di petrolio e il terzo di carbone", ma "ha anche una posizione di assoluta preminenza (che non è nemmeno stata oggetto di sanzioni) anche nel settore dell’industria nucleare". (Rin)