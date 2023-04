Polizia: Rauti (Fd'I), "garante sicurezza e legalità"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"La puntualità e la verifica delle fonti sono una delle specialità di Agenzia Nova che ci accompagna da un ventennio" Isabella Rauti

Vice Capogruppo Vicario di Fratelli d’Italia in Senato

23 luglio 2021

- "Auguri alla Polizia di Stato da 171 anni garante di sicurezza e legalità. Sempre al fianco dei cittadini, in prima linea insieme ai nostri militari per mantenere l'ordine pubblico. Buona Pasquetta a tutti, grazie a chi lavora anche in queste giornate di festa". Lo scrive su Twitter il sottosegretario alla Difesa e senatrice di Fratelli d'Italia, Isabella Rauti, in occasione dell'anniversario di fondazione del Corpo. (Com)