Montenegro: sondaggio Booking, Budva seconda destinazione turistica più ricercata al mondo

- La città di Budva, in Montenegro, si è classificata al secondo posto al mondo tra le destinazioni turistiche più ricercate e prenotate secondo un sondaggio online condotto dal sito "Booking.com". Con l'obiettivo di aiutare i viaggiatori a scoprire le destinazioni migliori e di tendenza da tenere d'occhio nel 2023, il noto sito di prenotazioni online ha intervistato più di 24 mila persone di 32 Paesi diversi che intendono viaggiare per lavoro o per piacere nei prossimi 12-24 mesi. Secondo le preferenze degli intervistati, Budva si trova al secondo posto. Al primo posto della speciale classifica, la città brasiliana di San Paolo. (Seb)