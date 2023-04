© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario di Stato al ministero degli Esteri, Maria Tripodi, "è in Cina per partecipare alla China international consumer producer expo (Cicpe), dove l'Italia è Paese d'onore". Lo scrive la stessa Tripodi in un messaggio pubblicato sul proprio profilo Twitter. Si tratta della "prima visita in Cina post-pandemia a fianco del 'Made in Italy' in un mercato chiave per le nostre esportazioni". (Com)