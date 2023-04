Sicurezza: Polizia di Stato mercoledì celebra anniversario della fondazione (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 171mo anniversario della Polizia di Stato costituisce anche l'occasione per ricordare due importanti compleanni: i 120 anni della Polizia Scientifica, struttura specializzata negli accertamenti di polizia giudiziaria con competenze nel campo delle scienze biologiche, chimiche, fisiche e dattiloscopiche, ed i 100 anni dell'Interpol organizzazione internazionale dedita alla cooperazione di polizia ed al contrasto del crimine internazionale. Il segretario generale di Interpol Jürgen Stock sarà presente alla cerimonia. L'evento del 12 aprile al Pincio sarà trasmesso in diretta da Rai1 dalle ore 10:50, mentre sarà possibile seguire la diretta anche sul canale YouTube Polizia di Stato e sul sito istituzionale oltre che sui canali social della Polizia di Stato. A conclusione delle celebrazioni, la sera del 14 aprile, il Teatro dell'Opera ospiterà in concerto la Banda della Polizia di Stato. Una serata che vedrà la partecipazione di Serena Autieri e Mari Agreste ed una presentatrice d'eccezione Paola Saluzzi. (Rer)