- Il ministro del Turismo, Daniela Santanchè, ha inviato i suoi auguri al corpo della Polizia di Stato per i suoi 171 anni dalla fondazione. "171 anni di sacrificio, coraggio e passione. La nostra Polizia di Stato svolge ogni giorno un lavoro straordinario che merita di essere ricordato e valorizzato. Auguri quindi ai nostri poliziotti, grazie per esserci sempre", si legge in un tweet. (Rin)