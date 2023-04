Polizia: Fontana, stima e gratitudine a donne e uomini in divisa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In occasione del 171esimo anniversario della fondazione del Corpo, il presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana, ha espresso i sentimenti di stima e gratitudine alle donne e agli uomini della Polizia di Stato impegnati ogni giorno per garantire la sicurezza e la legalità. "Il loro impegno e la loro dedizione al servizio del Paese e della comunità rappresentano un esempio encomiabile di abnegazione e spirito di sacrificio. Desidero altresì rivolgere un pensiero commosso a coloro che hanno sacrificato la propria vita nell'esercizio del dovere", si legge in una nota. (Com)