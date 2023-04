Siria: Osservatorio diritti umani, dodici attacchi israeliani dall’inizio dell’anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno preso di mira il territorio siriano dodici volte dall’inizio di quest’anno, delle quali due in attacchi dell’aviazione e due in operazioni di terra. Lo riferisce l’Osservatorio siriano per i diritti umani (Sohr), organizzazione con sede a Londra ma con una vasta rete di contatti sul campo. Nel corso di queste operazioni, 39 persone sono state uccise, di cui 12 militari e ufficiali delle Forze armate governative siriane, 15 miliziani filoiraniani di nazionalità non siriana, quattro miliziani filoiraniani di nazionalità siriana, cinque elementi dei corpi dei Guardiani della Rivoluzione iraniana (Irgc) e tre uomini del movimento sciita libanese Hezbollah. Secondo il Sohr, inoltre, le operazioni israeliane in territorio siriano hanno provocato la distruzione di 28 siti, tra depositi di armi e munizioni, quartier generali e altre postazioni militari di vario genere. Di tali operazioni, cinque hanno colpito la capitale, Damasco, e i suoi dintorni, tre hanno preso di mira Quneitra e Suwaida, nel sud-ovest del Paese, due Daraa, al sud, mentre una volta sono state colpite le città di Hama, Tartous, Aleppo e Homs. (segue) (Res)