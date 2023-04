Siria: Osservatorio diritti umani, dodici attacchi israeliani dall’inizio dell’anno (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri, le Idf hanno lanciato missili contro siti militari del governo di Damasco, dopo che la milizia filogovernativa Liwaa al Quds (Brigata di Gerusalemme, fondata nel 2013) aveva rivendicato la responsabilità dei razzi lanciati lo scorso 8 aprile dal territorio siriano verso il Golan. Secondo l’agenzia di stampa siriana “Sana”, esplosioni si sono registrate nei pressi della capitale Da parte loro, le Idf, che hanno dichiarato di ritenere la Siria “responsabile di qualsiasi azione si compia dal suo territorio”, riferiscono di aver colpito un sito delle Forze armate siriane, oltre a sistemi radar e postazioni dell’artiglieria. Nella giornata di ieri, inoltre, il presidente siriano, Bashar al Assad, ha avuto un colloquio telefonico con l’omologo iraniano, Ebrahim Raisi, con il quale ha discusso dell’inasprimento delle tensioni nella regione. I due hanno parlato dunque delle violenze nel complesso della moschea al Aqsa, a Gerusalemme, e operazioni militari israeliane in territorio siriano, commentando che “questi attacchi riflettono la politica aggressiva dello Stato di Israele”. Raisi, in particolare, ha sottolineato l’importanza del rispetto della sovranità e dell’integrità territoriale della Siria, definendo gli attacchi israeliani come una dimostrazione di debolezza. (Res)