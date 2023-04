Polizia: Serracchiani (Pd), grazie per lavoro quotidiano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Il contributo di Nova, grazie al suo sguardo attento sulla realtà internazionale, è certamente prezioso" Debora Serracchiani

Presidente del Gruppo del Partito democratico alla Camera

23 luglio 2021

- "Grazie alle donne e agli uomini della Polizia di Stato per il loro lavoro quotidiano, in particolare per l'impegno professionale che fa meno notizia ma che fa davvero sicurezza e convivenza civile". Così in una nota la parlamentare Debora Serracchiani, responsabile Giustizia del Pd, nel 171esimo anniversario della fondazione della Polizia. "In tempi di incertezza e inquietudine è fondamentale sapere di poter sempre contare sulla Polizia, barriera contro la criminalità più pericolosa e ogni forma di illegalità. Un lavoro spesso svolto in carenza di personale e di dotazioni adeguate, che talvolta viene pagato a prezzo della vita, come accaduto a Domenico Zorino, a Matteo Demenego e Pierluigi Rotta, ai troppi caduti e feriti nell'adempimento del dovere. Onore a loro e alle famiglie che portano una parte di questo tragico peso, provvedimenti concreti per aiutare il lavoro e la dignità del personale in servizio", conclude. (Com)