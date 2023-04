Bielorussia-Russia: Lukashenko a colloquio con ministro Difesa russo, al centro questioni di sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader bielorusso Aleksandr Lukashenko ha incontrato oggi a Minsk il ministro della Difesa russo, Sergej Shoigu. Lo ha riferito l'agenzia di stampa "Belta", precisando che al centro dei colloqui è stata la questione di sicurezza nello Stato dell'Unione dei due Paesi. "Nel corso degli ultimi negoziati con (il presidente russo) Vladimir Vladimirovic (Putin), abbiamo convenuto che Lei e gli specialisti russi sarebbero venuti in Bielorussia in modo che potessimo discutere della sicurezza della Bielorussia", ha detto il leader bielorusso a Shoigu. Lukashenko ha aggiunto che Minsk si aspetta che "in caso di aggressione contro la Bielorussia, la Federazione Russa difenda la Bielorussia come proprio territorio, ecco le garanzie di cui abbiamo bisogno". (Rum)