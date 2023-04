Slovenia: valanga travolge sette alpinisti, tutti sono stati messi in salvo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sette persone ieri sono rimaste travolte e ferite da una valanga di neve nella Moistrocca, un massiccio montuoso delle Alpi slovene. Lo riporta l'emittente radiotelevisiva "Rtv Slo". Il salvataggio, reso difficile a causa della nebbia, ha richiesto l'intervento degli elicotteri dell'esercito sloveno. Il gruppo di sette persone è stato sorpreso e sepolto dalla valanga, lunga un centinaio di metri, durante la mattinata di ieri. Ci sono volute diverse ore di ricerche per portare gli alpinisti in salvo. Tutti sono sopravvissuti all'incidente anche se tre di loro hanno ferite serie alla testa, alle braccia e alle gambe. Il più grave è in coma farmacologico. I feriti sono in cura presso il Centro clinico universitario di Lubiana e l'ospedale di Jesenice. (Seb)