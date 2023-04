Russia: Fsb, tre cittadini stranieri arrestati nei pressi di Mosca con 669 chilogrammi di cocaina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Servizio per la sicurezza federale (Fsb) ha sequestrato un carico di cocaina di 699 chilogrammi e del valore di oltre 2,5 miliardi di rubli (27,7 milioni di euro) nella regione di Mosca ai membri di un cartello internazionale che intendeva contrabbandare la droga nell'Ue. Lo ha reso noto l'ufficio stampa dell'Fsb. Ci sono stati dei tentativi di vendere una partita all'ingrosso di cocaina sudamericana a Mosca, ha detto l'Fsb in una nota, aggiungendo che tre stranieri, cittadini della Colombia e uno degli Stati dell'Ue, sono stati identificati. "Le vendite al dettaglio potrebbero portare al cartello della droga un profitto per un totale di almeno 6 miliardi di rubli (66,4 milioni di euro)", ha osservato l'Fsb. Tutti e tre gli stranieri sono stati arrestati e rischiano fino a 20 anni di reclusione. (Rum)