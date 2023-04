© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cielo inizialmente sereno, già dal mattino progressivo aumento di nubi alte da ovest fino a cielo nuvoloso o molto nuvoloso in serata. Precipitazioni assenti. Temperature minime in lieve calo, massime in aumento. Valori minimi in pianura intorno a 4 °C, massimi intorno a 19 °C. (Rem)