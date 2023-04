Polizia: Meloni, da 171 anni al fianco degli italiani con coraggio, umanità e dedizione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha esteso i suoi auguri alla Polizia di Stato per i 171 dalla sua fondazione. "Auguri alla Polizia di Stato. Da 171 anni al fianco degli italiani con coraggio, umanità e dedizione. Grazie per ciò che fate e per esserci sempre. Buona Pasquetta a tutti e un grazie a chi, anche in questi giorni di festa, è al lavoro per i cittadini, per l’Italia e per la sicurezza di tutti noi", afferma Meloni in un post su Facebook.(Rin)