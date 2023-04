Medio Oriente: ex generale Forze difesa israeliane, riforma giustizia danno irreversibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ex comandante dei servizi di sicurezza delle Forze di difesa israeliane, il generale maggiore Tamir Hayman, ha dichiarato di non riporre più fiducia nella facoltà del premier, Benyamin Netanyahu, di esprimere giudizi su questioni di sicurezza, dopo il suo tentativo di rimuovere il ministro della Difesa, Yoav Gallant. Lo ha riferito il quotidiano israeliano “The Times of Israel”. Hayman, inoltre, ha affermato che i danni provocati dall’insistenza di Netanyahu sulla riforma della giustizia all’economia, alla coesione sociale e alle relazioni tra Tel Aviv e Washington potrebbero essere irreversibili. Il generale maggiore ha detto inoltre di non avere una spiegazione razionale per i recenti comportamenti di Netanyahu, mettendo in guardia dalle possibili conseguenze delle proteste di militari e riservisti, che hanno espresso preoccupazione per il deterioramento della democrazia israeliana se la riforma della giustizia dovesse essere approvata. (Res)