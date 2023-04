Spagna: sondaggio, popolari vincerebbero le elezioni con il 28 per cento voti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se si votasse oggi in Spagna, il Partito popolare (Pp) vincerebbe le elezioni con il 28 per cento dei voti, con un leggero margine di vantaggio sul Partito socialista operaio spagnolo (Psoe) del presidente del governo, Pedro Sanchez, al 27,4 per cento. È quanto emerge dal sondaggio di aprile condotto da 40dB per il quotidiano "El Pais" condotto dopo il fallimento della mozione di sfiducia contro Sanchez presentata al Congresso dei deputati dal partito sovranista Vox. Per blocchi ideologici, la distribuzione rimane simile a quella del sondaggio precedente, perché il Psoe sale ed Unidas Podemos e Vox scendono, rispettivamente all'11,8 e al 14,2. I partiti della coalizione di governo otterrebbero 140 seggi, 15 in meno rispetto alle ultime elezioni generali, e il Pp e Vox se ne assicurerebbero 164 seggi, 23 in più rispetto al 2019. (Spm)