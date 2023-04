Roma: controlli contro furti e borseggi, 7 arresti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Carabinieri della stazione di Roma Vittorio Veneto, poco più tardi, sono intervenuti alla fermata della metro Repubblica, dove hanno arrestato un 40enne straniero, senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine, sorpreso e bloccato da un passeggero, dopo aver sottratto il portafogli ad un turista, prima di essere ammanettato dai militari. Dopo l’arresto è stato condotto in caserma. Il portafoglio è stato recuperato e riconsegnato alla vittima. Altro episodio sempre alla fermata metropolitana Repubblica, dove i Carabinieri della stazione di Roma Viale Eritrea hanno arrestato un cittadino romeno di 25 anni. L'uomo, approfittando della distrazione di una donna, che era in attesa dell’arrivo del convoglio, è riuscito a rubare lo smartphone dalla borsa della donna. Il 25enne è stato condotto dai militari in caserma e trattenuto in attesa del rito direttissimo, mentre il telefono è stato riconsegnato alla donna. (segue) (Rer)