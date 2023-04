Roma: controlli contro furti e borseggi, 7 arresti (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In via del Corso invece, i Carabinieri della stazione di Roma San Lorenzo in Lucina sono riusciti a recuperare e restituire un telefono che era stato sottratto dalla borsa, ad una turista intenta a passeggiare per il centro. Due cittadini cubani di 34 e 30 anni, approfittando della confusione delle persone, sarebbero riusciti ad asportarlo. Bloccati dai militari, i due sono finiti in manette e trattenuti nelle camere di sicurezza a disposizione dell’Autorità giudiziaria. Infine, in via Prenestina, attirati dalle urla di una donna, i militari sono intervenuti e hanno bloccato un 46enne eritreo, che poco prima aveva tentato di sottrarre la borsa alla donna riposta sul sedile anteriore dell’auto. Dopo l’arresto l’uomo è stato accompagnato in caserma. Le vittime dei furti hanno tutte presentato regolare denuncia e le udienze, tenutesi presso le aule di piazzale Clodio, hanno convalidato gli arresti. (Rer)