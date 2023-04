Imprese: Spagna, Ferrovial si riunisce il 13 aprile per discutere trasferimento sede in Paesi Bassi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 13 aprile l'azienda di infrastrutture spagnola Ferrovial terrà l'assemblea generale degli azionisti per discutere il trasferimento della sede centrale nei Paesi Bassi, un'operazione che ha provocato una forte opposizione da parte del governo di Pedro Sanchez. Il gruppo presieduto da Rafael del Pino, suo principale azionista con oltre il 20 per cento del capitale, sottoporrà al voto dei suoi azionisti la fusione di Ferrovial con la sua filiale olandese Ferrovial International (Fise), di cui già deteneva l'86 per cento delle attività. L'operazione è subordinata non solo all'approvazione dei suoi azionisti, ma anche al fatto che gli eventuali diritti di separazione esercitati da coloro che si oppongono al trasferimento non superino i 500 milioni di euro. È inoltre subordinata al fatto che le azioni societarie possano essere quotate contemporaneamente alla Borsa spagnola e a quella di Amsterdam, come passo preliminare alla quotazione negli Stati Uniti. Ferrovial sostiene che questa decisione è un passo "naturale" nella sua internazionalizzazione per competere con le principali aziende del settore. Per l'esecutivo, al contrario, non è stato individuato alcun fattore differenziale in Spagna rispetto ad altri Paesi europei che possa spiegare la decisione di trasferirsi nei Paesi Bassi per facilitare la sua quotazione nel mercato statunitense. (Spm)