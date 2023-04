© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Auguri alla Polizia di Stato. Grazie di cuore a tutti gli agenti per essere sempre al nostro fianco. Siete il volto amico di ogni italiano, i custodi dei valori più alti del nostro Paese". Lo afferma su Twitter il ministro per le Riforme istituzionali e la semplificazione normativa, Maria Elisabetta Alberti Casellati, in occasione del 171esimo anniversario della fondazione della Polizia di Stato. (Rin)