Polizia: La Russa, stima e gratitudine, la nazione rende omaggio a donne e uomini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A centosettantuno anni dalla fondazione del Corpo, esprimo un deferente pensiero ai caduti della Polizia di Stato e la mia stima e gratitudine alle donne e agli uomini che ogni giorno garantiscono la nostra sicurezza. Con la loro presenza, il loro coraggio e i loro sacrifici rappresentano un riferimento costante e rassicurante per tutti i cittadini. Oggi la Nazione gli rende omaggio". Così in una nota il presidente del Senato, Ignazio La Russa. (Com)