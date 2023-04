© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro per gli Affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto, ha inviato i suoi auguri per il 171esimo anniversario della fondazione della Polizia di Stato. "Da 171 anni al nostro servizio perché possiamo sentirci più sicuri e tutelati in ogni momento della nostra vita", si legge in un tweet. (Rin)