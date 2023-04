Polizia: 171esimo anniversario fondazione, mercoledì 12 aprile le celebrazioni ufficiali a Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

La Polizia di Stato celebra il 171esimo anniversario della fondazione, un appuntamento che anche quest'anno avrà una celebrazione nazionale il prossimo 12 aprile nella suggestiva cornice della Terrazza del Pincio a Roma e nelle cerimonie territoriali organizzate dalle Questure. Una giornata, si legge in un comunicato stampa, volta a sugellare l'orgoglio ed il senso di appartenenza che accumunano le donne e gli uomini della Polizia di Stato il cui lavoro quotidiano si proietta tra la gente. Un lungo percorso durante il quale la Polizia di Stato è cambiata, si è evoluta insieme alla società, è migliorata senza perdere mai di vista il suo obiettivo più profondo: essere al servizio delle istituzioni democratiche e dei cittadini, obiettivo riassunto nel motto "Esserci Sempre". Il presidente della Repubblica concederà quest'anno la medaglia d'oro al valor civile alla Bandiera della Polizia di Stato per le attività svolte dal personale dei Reparti Mobili. Il 12 aprile la Polizia di Stato ricorda particolarmente tutti quei poliziotti che hanno perso la vita nell'esercizio del dovere: alle ore 9.00 si terrà la deposizione di una corona da parte del Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi e del capo della Polizia-direttore generale della Pubblica sicurezza, prefetto Lamberto Giannini nel Sacrario dei Caduti, presso la Scuola Superiore di Polizia. Un sacrificio al quale il prefetto Giannini ha voluto rendere ulteriore omaggio incontrando privatamente i familiari delle vittime nella serata dell'11 aprile.