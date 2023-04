Polizia: 171esimo anniversario fondazione, mercoledì 12 aprile le celebrazioni ufficiali a Roma (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alle successive ore 11.00, alla presenza del presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni, avrà inizio la solenne cerimonia al Pincio, durante la quale saranno conferite le medaglie d'oro al valor civile e al merito civile - alla memoria – che rappresentano il riconoscimento della Repubblica all'estremo sacrificio di sei poliziotti che hanno perso la vita. Tra questi riconoscimenti, quello a Domenico Zorzino deceduto il 3 marzo scorso nel tentativo di salvare una persona inabissata in un canale nella sua vettura. Saranno conferite poi le Promozioni per merito straordinario ai poliziotti che si sono distinti per gli eccezionali risultati conseguiti in attività operative e nelle competizioni sportive. Com'è ormai tradizione, la Polizia di Stato assicurerà il servizio di guardia d'onore al Palazzo del Quirinale: alle ore 16.00 personale in uniforme storica della Polizia di Stato darà il cambio ai Granatieri di Sardegna. Al termine, la Banda musicale della Polizia di Stato eseguirà alcuni brani tra i quali un omaggio al maestro Ennio Morricone. Anche quest'anno la Polizia di Stato riceve l'omaggio dei maestri infioratori del Comune di Genzano di Roma: sei quadri infiorati sono stati collocati in 5 siti tra i più belli e rappresentativi della Capitale: Piazza di Spagna, Trinità dei Monti, Terrazza del Pincio, Piazza dell'Opera, Piazza Viminale. In Piazza di Spagna, in particolare, ci sarà anche una esposizione di veicoli storici provenienti dal Museo delle auto della Polizia di Stato e una autoemoteca per la raccolta straordinaria del sangue promossa dall'Associazione DonatoriNati, a Roma come nelle principali città italiane. (segue) (Com)