Polizia: 171esimo anniversario fondazione, mercoledì 12 aprile le celebrazioni ufficiali a Roma (3)

- Il 171esimo anniversario della Polizia di Stato costituisce anche l'occasione per ricordare due importanti compleanni: i 120 anni della Polizia scientifica, struttura specializzata negli accertamenti di polizia giudiziaria con competenze nel campo delle scienze biologiche, chimiche, fisiche e dattiloscopiche, ed i 100 anni dell'Interpol organizzazione internazionale dedita alla cooperazione di polizia ed al contrasto del crimine internazionale. Il segretario generale di Interpol, Jurgen Stock, sarà presente alla cerimonia. A conclusione delle celebrazioni, la sera del 14 aprile, il Teatro dell'Opera ospiterà in concerto la Banda della Polizia di Stato. Una serata che vedrà la partecipazione di Serena Autieri e Mari Agreste ed una presentatrice d'eccezione Paola Saluzzi. (Com)