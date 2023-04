Polizia: Foti (Fd'I), 171 anni di valore e sacrificio per la patria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi festeggiamo 171 anni dalla nascita della Polizia di Stato. A tutti gli uomini e donne in divisa voglio esprimere il mio più sincero augurio e il mio più sentito ringraziamento: il loro sacrificio, la loro dedizione, il loro valore sono encomiabili. La Polizia di Stato, sempre al servizio delle istituzioni e dei cittadini, garantisce ogni giorno libertà e sicurezza per difendere lo Stato e la Patria". Lo dichiara in una nota Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera. (Com)