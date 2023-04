Coree: Seul, Corea del Nord avrebbe sospeso unilateralmente comunicazioni telefoniche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità della Crea Del Nord avrebbero interrotto di proposito le comunicazioni telefoniche con il vicino del Sud in probabile risposta alla decisione di Seul di partecipare ad esercitazioni militari congiunte con gli Stati Uniti. Lo riferisce il ministero sudcoreano dell'Unificazione segnalando che questa mattina, dopo regolari conversazioni tenute durante il fine settimana, Pyongyang non ha risposto ai tentativo di mettersi in contatto. "Stiamo valutando l'ipotesi di una possibile sospensione unilaterale delle comunicazioni", ha detto il portavoce del ministero, Koo Byoung-sam. Sarebbe la prima volta dall'ottobre del 2021 che ogni canale di comunicazione tra le due Coree rimane sospeso per più di giorno. I due Paesi, formalmente in guerra, non dispongono di un regolare servizio telefonico, ma nel 2018 - cercando di creare le condizioni per stemperare le tensioni al confine - hanno allestito linee di emergenza sempre attive. A inizio mese le marine militari di Stati Uniti, Corea del Sud e Giappone hanno intrapreso una nuova esercitazione navale congiunta, cui ha preso parte anche il gruppo da battaglia della portaerei statunitense a propulsione nucleare Uss Nimitz. Pyongyang aveva censurato l'iniziativa accusando il Sud di essere un "burattino" nelle mani degli Stati Uniti. (Git)