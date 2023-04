Medio Oriente: un palestinese arrestato e due feriti, scontri a Nablus in Cisgiordania (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intanto, secondo “Wafa”, le Idf hanno chiuso le strade secondarie nei pressi del posto di blocco vicino al villaggio di Hamra, nel nord della valle del Giordano, bloccando le autovetture in direzione di quest’ultima e provenienti dalla Cisgiordania. La presenza militare israeliana nella regione è stata intensificata. Ieri, il ministero degli Esteri dell’Autorità nazionale palestinese (Anp) aveva messo in guardia le autorità israeliane dal continuare a compiere violenze ai danni dei palestinesi, in particolare dal compiere altri attacchi contro la Striscia di Gaza. L’Anp, inoltre, ha invitato la comunità internazionale a prendere posizione per porre fine alle tensioni, rendendo noto che “il popolo palestinese non accetterà il partito preso di alcuni paesi in favore dell’occupazione israeliana, né la logica dei due pesi e due misure”. (Res)