Regno Unito: Sunak, ristabilire rapidamente le attività di governo nell’Irlanda del Nord

- Il primo ministro britannico, Rishi Sunak, ha chiesto una “rapida messa in funzione” delle istituzioni di governo dell’Irlanda del Nord. "Dobbiamo andare avanti con l'attività di governo", ha detto il primo ministro intervenendo nel 25mo anniversario della firma dell'Accordo del Venerdì Santo. Secondo quanto riporta la stampa locale, nel corso della commemorazione Sunak ha ricordato le "decisioni difficili" prese e la "visione politica" mostrata dagli attori politici per porre fine al conflitto. Il 10 aprile del 1998 i governi di Regno Unito e Irlanda e i principali partiti nordirlandesi avevano siglato a Belfast quello che è noto come Accordo del Venerdì Santo. Il documento è stato l’evento più significativo nel processo di pace nordirlandese e ha posto fine a trent’anni di confitto che vide scontrarsi, da un lato, la componente cattolica della società, di fede repubblicana e a favore dell’unificazione dell’Irlanda e, dall’altro, la comunità protestante, unionista e fedele alla corona britannica. (segue) (Rel)