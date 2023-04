© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha rivolto i suoi auguri al corpo della Polizia di Stato per il 171esimo anniversario della fondazione. "Augurando un buon Lunedì dell'Angelo a tutti gli italiani, rivolgo un pensiero speciale alle donne e agli uomini della Polizia di Stato nel giorno del 171esimo anniversario della fondazione. Grazie per esserci sempre", si legge in un tweet. (Rin)