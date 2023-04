Serbia: nella piazza centrale di Belgrado performance contro la guerra in Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Associazione democratica russa (Rdd), organizzazione contro la guerra fondata da cittadini russi arrivati in Serbia dopo l'inizio del conflitto in Ucraina, ha organizzato ieri nella piazza centrale della capitale Belgrado una performance per esprimere la propria opposizione alla politica del presidente russo Vladimir Putin. Lo riporta l'agenzia di stampa "Beta". Durante lo spettacolo, in memoria degli ucraini uccisi dall'esercito russo, quattro attivisti vestiti di bianco sono rimasti sdraiati per terra con le mani legate e imbrattati di sangue con a fianco la scritta "Putin ha fatto questo". "Siamo russi e siamo qui per dire ancora una volta che siamo contrari a questa guerra. Con questa esibizione vogliamo mostrare ai serbi che si tratta di atti terribili", ha detto una delle attiviste.(Seb)