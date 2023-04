Corea del Sud: parlamento, al via quattro giorni di dibattito per riforma sistema elettorale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Parlamentari di maggioranza e di opposizione della Corea del Sud hanno avviato oggi una quattro giorni di dibattito per esaminare progetti di riforma elettorale in vista delle legislative del 2024. Cento dei trecento membri dell'assemblea dovrebbero esaminare tre proposte che prevedono, a vario titolo, cambi alle dimensioni dei collegi elettorale e ritocchi sul numero dei parlamentari eletti in modo proporzionale. Inoltre, riassume l'agenzia "Yonhap", si discute dell'ipotesi di ridurre almeno di 30 parlamentari la composizione dell'Aula, avanzata da Kin Gi-hyeon, leader del governativo Partito del potere dei nazionali (Ppp), per venire incontro a richiesta certificate in tal senso dai sondaggi. L'esito delle discussioni, che si celebrano in questo formato per la prima volta dopo 20 anni, potrebbe essere applicato adaprile 204, in occasione delle prossime elezioni parlamentari. (Git)