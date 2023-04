Caucaso: Cirielli a “Nova”, regione è strategica dove c’è grande voglia di Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Italia guarda al Caucaso come una regione strategica ed è vista dai Paesi della regione come l’unica potenza amica con un approccio non imperialistico. Lo ha detto il viceministro degli Esteri Edmondo Cirielli ad “Agenzia Nova” commentando il suo tour nel Caucaso meridionale che lo ha visto fare tappa in Azerbaigian, Armenia e Georgia. “C’è grande voglia di Italia nel Caucaso e questo perché l’Italia viene percepita come una potenza economica e politica, ma è l’unica che non viene percepita come imperialista, a differenza di tutte le altre”, ha detto il viceministro. “La mia presenza è stata finalizzata a identifica a cosa l’Italia politicamente può fare per dare una mano a questi Paesi. A noi non interessa togliere l’influenza altrui e imporre la nostra. Il nostro unico scopo è garantire che le aree in cui commerciamo siano libere da interferenze. Siamo per la democrazia internazionale, non vogliamo che ci siano potenze che agiscano in modo imperialistico con i nostri partner commerciali”, ha detto il viceministro. (segue) (Res)