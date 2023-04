Siria: il riavvicinamento tra Riad e Teheran favorisce il rientro di Damasco nella Lega araba (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La chiave di volta sembra comunque essere l'accordo annunciato da Riad e Teheran il 10 marzo scorso con la mediazione di Pechino. Al fianco della Siria, anche il Libano potrebbe essere potenzialmente influenzato dagli esiti dell’accordo, dal momento che entrambi i Paesi mediorientali hanno vecchi legami politici, economici, culturali e religiosi con l'Arabia Saudita e l'Iran, ed entrambi possono trarre notevoli benefici da sviluppi positivi, tra cui stabilità, assistenza finanziaria e pace civile. Sebbene l'accordo sia stato accolto con favore nella regione, con l’eccezione di Israele, molto dipenderà ovviamente dagli sforzi profusi per facilitare l’allentamento delle tensioni nei prossimi due mesi, che secondo l’accordo di Pechino sarebbero un “periodo preparatorio” per la riapertura delle missioni diplomatiche a Riad e Teheran. L’accordo potrebbe riflettersi positivamente sulle elezioni presidenziali in Libano, che si trova senza un capo dello Stato dall’ottobre del 2022 e dove il movimento sciita filo-iraniano Hezbollah, presente anche nella vicina Siria, potrebbe di fatto facilitare un accordo sulla scelta di un nuovo capo dello Stato. (Res)