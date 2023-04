Casa: i romani ristrutturano e non costruiscono, la transizione ecologica è difficile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La direttiva "Green" della Commissione europea sulla casa è ancora una bozza destinata a subire modifiche anche sostanziali, ma la prospettiva ha portato i romani a cambiare il modo di costruire la casa pensandola più rispettosa dell'ambiente. Il problema vero è che "di case nuove se ne costruiscono poche perché il romano preferisce ristrutturare l'esistente", ha detto Alessandro Panci presidente Ordine degli architetti di Roma (Oar), interpellato da "Agenzia Nova". "La struttura di nuova costruzione è semplice da rendere adattabile a qualsiasi esigenza" o direttiva "perchè la si pensa con quegli obiettivi. Il bonus 110 per cento – ha aggiunto -, nonostante le problematiche, ha preparato il campo ad una costruzione che presta attenzione al green, all'efficientamento energetico, all'uso di materiali nuovi e di tecnologia adatta allo scopo". Ma la costruzione di una nuova casa resta un fatto abbastanza raro. "Ci sono casi - ha rilevato l'architetto - in cui si sfrutta la tipologia edile della 'demolizione e ricostruzione' ma, in larga parte, a Roma si ristruttura il patrimonio immobiliare esistente. Spesso si vive, infatti, nelle case ereditate dai genitori se non dai nonni". (segue) (Rer)