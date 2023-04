Caucaso: Cirielli a “Nova”, regione è strategica dove c’è grande voglia di Italia (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Riepilogati gli aspetti salienti del suo tour, il viceministro ha tracciato uno spaccato dello stato dell’arte della regione e delle prospettive future. “Il Caucaso è importantissimo per l’energia viste le forniture di gas e petrolio che riceviamo dall’Azerbaigian ed è la porta dell’Oriente, per questo storicamente l’Italia – prima l’Impero romano, poi le Repubbliche marinare, poi il Regno d’Italia – ha sempre visto nel Caucaso una zona importante per i nostri commerci e traffici economici”, ha spiegato Cirielli. “Vogliamo aiutare i Paesi a garantire la loro stabilità e a crescere economicamente. E in tal senso ci sono buone prospettive: io ne ho parlato con il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, e con il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e penso che prossimamente che il ministro prenderà delle iniziative politiche importanti. Vogliamo dare una mano concreta”, ha concluso il viceministro degli Esteri. (Res)