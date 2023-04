Business news: Brasile, presidente Petrobras guiderà il Cda dell'Istituto brasiliano del petrolio e gas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della compagnia energetica statale brasiliana Petrobras, Jean Paul Prates, è stato eletto al vertice del Consiglio di amministrazione (Cda) dell'Istituto brasiliano per il petrolio e il gas (Ibp). Lo riferisce l'Ibp in una nota, indicando che il mandato dura due anni. Dal canto suo, Prates non ha nascosto la soddisfazione per la nomina. "È un onore essere stato eletto dall'Ibp a presiedere il Cda dell'istituzione, che da oltre 60 anni si batte per il pieno sviluppo del settore petrolifero e del gas brasiliano", ha dichiarato Prates in un comunicato inviato alla stampa. "Lavoreremo insieme per consolidare un'industria sempre più responsabile e impegnata nella transizione energetica", ha concluso. (Res)