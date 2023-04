Business news: Argentina, "manipolati" dati economici, Alta corte di Londra da ragione a 4 fondi speculativi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Accusato di aver "manipolato" nel passato i dati sull'inflazione, lo Stato argentino dovrà pagare 1,33 miliardi di euro a quattro fondi speculativi. Lo ha stabilito l'Alta Corte di Londra accogliendo la denuncia presentata da Palladian Partners, HBK Master Fund, Hirsh Group e Virtual Emerald International Limited, fondi che assieme possiedono circa il 48 per cento dei titoli legati al prodotto interno lordo argentino, emessi tra il 2005 e il 2010. Secondo i ricorrenti, riassume la testata "Pagina 12", Buenos Aires aveva "una propensione" a manipolare i dati macroeconomici per risparmiare miliardi di dollari. In particolare, l'aver alterato i dati sull'inflazione avrebbe portato a un mancato esborso complessivo di circa 2,5 miliardi di dollari. Il tribunale britannico ha riconosciuto i danni per 643 milioni di euro denunciati dai fondi, aggiungendo l'identica somma a titolo di interesse sui pagamenti. (Res)