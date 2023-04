Business news: Argentina, a febbrario indice produzione manifatturiera in calo dell'1,4 per cento su anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A febbraio l'indice di produzione industriale (Ipi manifatturiero) ha registrato un calo dell'1,4 per cento su anno. Lo riferisce l'istituto nazionale di statistica (Indec) segnalando che il dato accumulato dei primi due mesi dell'anno segna un incremento del 2,5 per cento su anno. Le maggiori perdite di sono registrate nella molitura dei semi, diretta conseguenza della siccità che sta colpendo un settore strategico dell'economia nazionale, in calo del 37,9 per cento su anno. Male anche il vino, con un calo del 24,7 per cento rispetto a febbraio del 2022, mentre le migliori prestazioni arrivano dalla preparazione di frutto, ortaggi e legumi, in crescita del 10,8 per cento. (Res)