Business news: Argentina, Banca mondiale prevede stagnazione economica nel 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'economia dell'Argentina registrerà una stagnazione nel 2023 dopo una crescita del 5,2 per cento nel 2022, per poi passare a un tasso del 2 per cento nel 2024. Lo scrive la Banca Mondiale, nel rapporto "Il potenziale dell'integrazione, opportunità in una economia globale in cambiamento". La Bm rivede sensibilmente al ribasso le prospettive dell'Argentina. Nel rapporto sulle prospettive economiche globali presentato il 10 gennaio, l'istituzione finanziaria prevedeva infatti una crescita del 2 per cento nel 2023. La preoccupante tendenza alla contrazione è registrata peraltro sull'intera regione. (Res)