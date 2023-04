Business news: ExxonMobil interrompe trivellazioni in Brasile per mancanza di risultati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia energetica statunitense ExxonMobil ha interrotto le attività di esplorazione petrolifera in Brasile per mancanza di risultati. Lo riferisce il "Wall Street Journal". L'interruzione è stata decisa dopo numerosi tentativi falliti di trovare giacimenti economicamente rilevanti nel Paese sudamericano. Exxon, che ha iniziato ad operare in Brasile nel 1912 come Standard Oil Company of Brazil, aveva ripreso a investire nel Paese dopo una lunga pausa, acquisendo i diritti di esplorazione di alcuni bacini petroliferi offshore in acque profonde nel 2017. La speranza della compagnia era di identificare riserve nei bacini pre-sal che hanno fatto la fortuna della compagnia statale brasiliana Petrobras. (Res)