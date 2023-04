Business news: Brasile, Petrobras rivedrà processo di vendita asset

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia energetica statale brasiliana Petrobras ha annunciato che rivedrà il piano di dismissioni di tutte le attività non collegate all'estrazione petrolifera da giacimenti pre-sal ad alte profondità. La rivalutazione verrà fatta nell'ambito della nuova pianificazione energetica dell'azienda. Lo scorso primo marzo il ministero della Miniere e dell'Energia del Brasile aveva inviato una circolare alla compagnia energetica statale Petrobras chiedendo la sospensione per 90 giorni di tutte le vendite di asset in corso. (Res)